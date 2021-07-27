Son dakika: Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü
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Son dakika: Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü

Son dakika: Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'nın Elmalı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin, 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin, 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Elmalı- Akçay Karayolunda meydana geldi. Onur Yılmaz 07 APV 242 motosikletiyle seyir halindeyken, farları sönük olduğu iddia edilen traktörle çarpıştı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olan Yılmaz, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Yılmaz, daha sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Onur Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alınan Onur Yılmaz'ın Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinden kaçan traktör sürücüsünün yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Son dakika: Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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