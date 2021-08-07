Son Dakika | TOKİ sakinlerinin aidat problemi için devreye giren AK Partili Kaya: "Bakan beyle görüştükten sonra gerekirse kanun değişikliği yapılır"

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Osmancık ilçesindeki Koyun Baba 4. etap TOKİ konutlarında belirlenen aidat bedelleri site sakinlerinin tepkisini çekmişti.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki Koyun Baba 4. etap TOKİ konutlarında belirlenen aidat bedelleri site sakinlerinin tepkisini çekmişti. Site yönetimini de kendilerinin belirlemesi gerektiğini savunan vatandaşların sorunlarının çözümü için devreye giren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Gerekirse kanunda değişiklik yaparak buradaki sorunu çözüp sizi rahatlatacağız" dedi.

Osmancık Koyun Baba 4. etap TOKİ sakinleri, site yönetimi tarafından kendilerine verilen evrakta B1 tipi bloklarda 75.39 metre kare dairelerin aidat bedelinin 116 liradan 138 liraya, 80.63 metre kare dairelerin 119 liradan 141 liraya ve C2 tipi bloklarda 120,78 metre kare dairelerde aidat bedelinin 139 liradan 167 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. 15 bloklu TOKİ'de site yönetiminin de şeffaf olmadığını iddia eden, yöneticilerini de kendilerinin belirlemesi gerektiğini savunan ve durumdan rahatsız olan site sakinleri aidat ücretlerinin yüksek olduğundan dert yanarken Milletvekili Kaya sorunun çözümü için devreye girdi. Site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen milletvekili Kayai "Gerekirse kanunda değişiklik yaparak buradaki sorunu çözüp sizi rahatlatacağız" dedi.

'Gerekirse kanunda değişiklik yapılır'

357 konutun bulunduğu sitede vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Kaya, "Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekten desteğe ihtiyaç olan herkesin konut sahibi olması için geçen dönem Türkiye'de 1 milyonuncu konut anahtarını verdik. Cumhurbaşkanımızın konutta önderliği olmasaydı biz 1 milyonuncu konutu veremezdik. Burayla ilgili önümüzdeki günlerde yönetimle araştıracağız, her daireye en az 1 ay önce tebligatlarını bildirerek burada bir plebisit (oylama) yapacağız. Halk ne diyorsa, halkın iradesi ne diyorsa bizde Bakan beyle, şu anda yüzde 51 geçmeyince bu iş olmuyor ama bizde onu ikna etmek için gerekirse kanunda değişiklik yaparak buradaki sorunu çözüp sizi rahatlatacağız. Benim yapabileceğim yılbaşına kadar 5 ay içerisinde buradaki sorunu çözebilmek. Kanunen şuanda yapamıyorum. Bunun içinde gidip bakan ile konuşacağım. Önümüzdeki aylarda planlayacağız geleceğiz, mal sahiplerini toplayacağız, herkes oyunu kullanacak burayı devir istiyorsanız bizde bakanla görüşeceğiz burayı devredeceğiz. Siz de yeni bir yönetim oluşturacaksınız ve burayı da yeni yönetim yönetecek" dedi.

Site sakinleri ile yapılan toplantıya Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık AK Parti İlçe Başkanı Şerif Okudan ve yönetim kurulu üyeleri, Koyun Baba Mahallesi Muhtarı Hasan Şahin katılırken aidat bedeline yansıyan giderler ve gelir tablosu da bölge sorumlusu tarafından site sakinleri ile kalem kalem paylaşıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı