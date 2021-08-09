Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna

İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Terme sel tehlikesiyle burun buruna Terme Çayı yine taşma sınırında Samsun'un doğusunda etkili olan sağanak yağış sonrası Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel tehlikesi yaşandı.

Terme sel tehlikesiyle burun buruna

Terme Çayı yine taşma sınırında

SAMSUN - Samsun'un doğusunda etkili olan sağanak yağış sonrası Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel tehlikesi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun ve Ordu'nun bazı bölgelerine sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde bölgede etkili olan çok şiddetli sağanak yağış sonrası Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel tehlikesi oluştu.

İlçede can kaybının yaşanmadığını ancak bazı mahallelerde maddi zararın meydana geldiğinin altını çizen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ırmak yatağına yakın bulunan noktalardaki evlerde su baskınları yaşandığını tespit ettik. Ekiplerimiz şu anda mağdurlara ulaşıyor. Terme Çayı'nı dolduran su Salıpazarı'nda etkili olan yağıştan kaynaklı, Terme ilçemizde yaşanacak yağış sonrası tehlike artacaktır. Valilik, Kaymakamlık, DSİ, AFAD, SASKİ ve Belediye ekiplerimiz koordineli şekilde teyakkuzda. Herhangi bir olumsuzluğa karşılık anında müdahale imkanımız var" şeklinde konuştu.

Salıpazarı'ndaki suyun debisinin düştüğünü bildiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçeye yapılması planlanan 'Terme Irmağı Islah Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu proje bir keyfiyet değil, ilçenin zarar görmemesi için bir zorunluluktur" dedi.

Sel suları büyük tehdit oluşturduğundan dolayı ırmak üzerindeki köprüler geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna
Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna
Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna
Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Berdan Mardini İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Hakan Reçber Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Terme sel tehlikesiyle burun buruna - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:53:14. #1.14#

title