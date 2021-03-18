Son dakika! Terme'de şehitler anıldı

Samsun'un Terme ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'un Terme ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla devam etti. Öğrencilerin şehitler ve Çanakkale Zaferi için okudukları şiirlerle sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafeye dikkat edilerek yapılan anma programına Terme Kaymakam Vekili ve Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser'in yanı sıra idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrası İlçe Kaymakam Vekili Yıldırım ve Belediye Başkanı Kılıç ilçe protokolü ile birlikte şehitlikleri ziyaret ederek, dualar etti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü öncesinde Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliğini gerçekleştirerek, baş uçlarında bulunan ay-yıldızlı bayrakları yeniledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı