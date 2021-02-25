Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı

25.02.2021 20:04 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:30
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre ERZİNCAN'da vatani görevini tamamlayarak terhis olan Ömer Faruk Keser (21), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybetti.

ERZİNCAN'da vatani görevini tamamlayarak terhis olan Ömer Faruk Keser (21), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybetti. Otomobilde sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Keser ile araçta bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken askerden terhis olan Ömer Faruk Keser ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı
Son dakika haberleri! Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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