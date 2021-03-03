Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu
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Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu

03.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:35

Son dakika! CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu. Bu fezlekelerle birlikte Meclis Başkanlığına sunulan fezleke sayısı bin 346 oldu.

Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"

Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.

BERBEROĞLU, ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURMUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke TBMM'ye ulaştı. MİT tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu hakkında 'hak ihlali' kararı vermişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Fezlekeler, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek. Komisyon'un, fezlekelerin gündeme alınması yönünde karar vermesi halinde, her bir dosya için Hazırlık Komisyonu kurulacak. Karma Komisyon'un da hazırlık komisyonu kararını görüşmek için 1 aylık süresi olacak. Komisyon'un dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai kararı verecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor. Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor.

Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu

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