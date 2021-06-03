Son Dakika! Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına yanıt: Bunu açıklayacak kişi ben değilim

Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına yanıt verdi. Şentop bu ismi bilmediğini belirtip "Haysiyet ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum. Ben de açıklanması taraftarıyım ama bunu açıklayacak kişi ben değilim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar gönderdiği şeklindeki açıklamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da eleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU, TOPU ŞENTOP'A ATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Şentop'un bu ismi açıklamasını isteyerek "Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz." ifadelerini kullanmıştı.

"HAYSİYETSİZCE VE AHLAKSIZCA BİR İFTİRANIN SAHİBİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Bugüne bir basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konunun muhatabı olmadığını ve söz konusu ismin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Şentop, "Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim.

Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyet ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum. Ben de açıklanması taraftarıyım ama bunu açıklayacak kişi ben değilim. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim." dedi.

Şentop açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Biz de ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bana yönelik iftira. Partide talimat verdiği arkadaşlarının bana saldırırken bu konuya değinmeleri Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin açıklanamaz olduğunu gösteriyor. Alçak saldırının sahibi olarak görüyorum.

FETÖ ithamı sıkıştığınız yerde kullandığınız milli bir spor Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun görevli arkadaşlarının beslendiği haber sitesinde de bunlar yer almıştır. FETÖ yurtdışındaki kaçak gazetecileriyle beraber 15 günde bir sosyal medyada yer alıyorlar. Kuvvetli şekilde kuyruklarına bastığımı ifade ediyorum. Bu acı başkalarına da sirayet etmiş, başkaları da acı duyuyor. 17 Aralık'ta FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe teşebbüsü vardı. 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye ziyareti var. FETÖ'nün önce gelen yöneticileri ile çektirdikleri fotoğraf var. Fotoğrafı biliyoruz. Yakın, samimi verdikleri fotoğraf önemli 3 Aralık 2013'te. Grup toplantılarında FETÖ'nün korsan kasetlerini yayınlamaları, arkadaşlarının FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi.. Dün konuşan arkadaş FETÖ diye tabir edilen cemaat görevlilerini ziyaret ettik diyor. 15 Temmuz'a proje bazlı cürüm işlemek konusunda işbirlikleri olduğuna dair şeyler var.

"SİYASETİ AİLELERİMİZ YAPMIYOR"

Siyaseti biz yapıyoruz, ailelerimiz yapmıyor. Oğlumla ilgili bir takım şeyler soruyor, sınavda SBS sorularının hepsini yaptığına dair şaibe yaratmaya çalışıyor. SBS ile ilgili soruşturma yok. 100 sorunun 100'ünü de doğru yapmıştır. En yakın zamanda ALES'e girmiştir. 50 sorunun 50'sini de doğru yapmıştır. Boğaziçi'nde okuyor. Çocuklarımızın zeka durumları ile ilgili dahlimiz yok. Oğlumun başarıları bundan ibaret değildir. Madalyaları toplasak iddiada bulunan arkadaşların taşımakta zorlanacağını söyleyebilirim. Aileleri bu işlere karıştırmayalım. Muhatabım bu görevli arkadaşlar değil bana iftirada bulunan Kılıçdaroğlu'dur.

Soru önergeleri ile ilgili malum incelememiz var. Önerge veren arkadaşlar kendi önergelerinin öncelikli incelenmesini isteyebilir ama sırayla yapıyoruz. Süre geçmesi söz konusu değil. Ben bizzat imzamla bakanlıklara gönderiyorum."