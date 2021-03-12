Son dakika! Tartıştığı eşini 21 yerinden bıçaklayıp öldüren kocaya 20 yıl hapis

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) evlerinin bahçesinde 21 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu (63), haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Hicazi Sülükoğlu, 2017 yılında evlendiği Aynur Sülükoğlu ile evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hicazi Sülükoğlu, eşini 21 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Sülükoğlu ardından polisi arayarak, 'Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm' dedi. Eve gelen polis ekipleri, bahçede Aynur Sülükoğlu'nun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Sülükoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sülükoğlu hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Davanın dünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Hicazi Sülükoğlu, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Hicazi Sülükoğlu, eşinin üzerine keserle yürüyüp, kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Olay günü eşimle beraber semt pazarına giderek evin eksiklerini aldık. Eşim bahçede yemek hazırlarken 'Bugün pazar dağılmadan kalabalıktan iki koca bulacağım, seni kahrından öldüreceğim. Kahrından ölmezsen keserle senin kafanı dağıtır öldürürüm' diyerek hakaret etti. Üzerime yürüdüğü sırada keseri elinden zorla düşürdüm. Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve 'ben seni kahrından öldürmesini bilirim' diye bağırdı. Daha sonra yerde olan bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp, üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim. Daha önce boşanmak için anlaşma yapmıştık, 'senden boşanırsam maaşımı alamam' diyerek anlaşmalı boşanma dilekçesini yırttı. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hicazi Sülükoğlu'nu 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulayıp 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN