Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
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Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

13.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:44
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı.

Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı. Eve girmeye çalışan polislerden 2'si iddiaya göre kiracı olan yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda 2 polis aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye destek için giden polisler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
Son Dakika | Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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