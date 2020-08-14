Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'de dün gece çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
14.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'de dün gece çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Ildır Mahallesi'nde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını havadan ve karadan inceleyen Pakdemirli, yangına ilişkin son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye kadar çıktığını, nemin yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirten Pakdemirli, yangına 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelle müdahale edildiğini, gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin çalışmalara katıldığını bildirdi.

Yangın nedeniyle 3 sitenin tedbir amaçlı boşaltıldığını, çalışmalarda önceliklerinin can ve mal kaybının öne geçmek olduğunu kaydeden Pakdemirli, şu ana kadar zarar gören bir ev bilgisinin ulaşmadığını söyledi.

Yer yer ağaçların olduğu ancak yüzde 90'dan fazlasının makilik alan olarak tabir edildiği bölgede yangının çok hızlı ilerlediğine işaret eden Pakdemirli, "Gece 50 hektar civarında bir alan diye bir açıklama yapmıştım ama benim gözlemimle 150-200 hektar civarında alanın zarar görmüş olma ihtimali ortaya çıkıyor." dedi.

"İşçilerimizle birlikte su hattı çektik"

İHA ile gece boyunca yangının kontrolünü yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinden itibaren de gün ağarmasıyla birlikte su atar helikopterimiz ve yönetim helikopterimizle beraber yukarı çıktık. Çalışmaları yukarıdan bizzat ben koordine ettim. Son bir kaç saattir de sahadaydım. İşçilerimizle bizzat sahadaydık. Yangının kuzeydoğusunda işçilerimizin motivasyon ihtiyacı olduğunu hissettik. Yangın sahasına inerek bir alana bölge müdürümüz, bir alana genel müdürümüz bir alana da ben geçtim. İşçilerimizle birlikte su hattı çektik. Son kalan yerleri de hallettik. Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler."

Çıkış nedeninin sorulması üzerine Pakdemirli, "Trafo kaynaklı deniyor ama çok yönlü soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili açıklama Valiliğimiz tarafından gelir diye düşünüyorum. Kasıt veya kusur olup olmadığını Valiliğimiz çok yönlü şekilde soruşturuyor." diye cevap verdi.

Yangınlar yüzde 20-30 arttı

İklimin değişmesi, hava sıcaklıklarının artmasının her sene yangınların artmasına sebep olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu anda geçen yıla oranla ay ay karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı yüzde 20-30 daha fazla yangımızı var. Ama memnuniyetle ifade edebilirim ki yangın başına yanan alanımızı da 2,5 hektara düşürdük.

Gerek teçhizat, gerek uçak, gerek helikopterlerimiz ve özellikle yeni ekibe kattığımız işçilerle beraber orman teşkilatı eskiden daha başarılı şekilde çalışıyor. Bu kurumsal kapasitenin oluşturulmasında bize ışık verdiğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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