Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından, başkent Kabil'de çifte bombalı saldırı düzenlendi. Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınayarak, patlamaların ABD ordusu tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştiği aktardı.

Mücahid, "İslam Emirliği, halkının güvenliğine ve korunmasına çok dikkat ediyor ve kötü çevreler kesinlikle durdurulacak" dedi.

Taliban saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Gervinho Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:41:54. #1.15#

title