Son Dakika! Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Son dakika! Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesinden sonra ülkeden kaçmak isteyen Afganlar havalimanına akın etmiş, pistten kalkacak olan uçakların iniş takımlarına tutunmuştu. NATO, bu gelişmeler sonrasında Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Taliban'ın ülkede yönetimi ele alması sonrasında ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, sınırlara ve havalimanlarına akın etmişti. Uçakların iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen Afganlardan 7 kişi ise bu sırada hayatını kaybetmişti.

"AFGANİSTAN'DAKİ ÇÖKÜŞÜ ÖNGEREMEDİK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, çöküşün çok ani olduğunu ve öngörülemediğini belirterek, "Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı ve Afganların umutsuzca istediği barışçıl çözümü elde edemedi." demişti.

Stoltenberg, Afganistan'daki durumla ilgili düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun önceliğinin personelinin ve NATO için çalışan Afganların güvenli biçimde tahliyesi ve bunlardan bir kısmının halihazırda ülkeden çıkarılmış olduğunu, NATO'ya ait sivil personelin bu operasyonları düzenlemek için ülkede kaldığını söylemişti.

TAHLİYELER DEVAM EDECEK

"Başta Türkiye'nin olmak üzere NATO üyeleri ABD, İngiltere'nin askeri güçlerine havalimanı operasyonlarının güvenliğini sağlamada oynadıkları önemli rol için teşekkür ediyorum." diyen Stoltenberg, müttefiklerin tahliyeler için ek uçak göndereceklerini bildirdiklerini aktardı.

Son Dakika! Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı
Dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Taliban zulmünden kaçmak isteyen Afgan kadınların yakarışları yürek dağladı
Taliban zulmünden kaçmak isteyen Afgan kadınların yakarışları yürek dağladı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Haluk Levent Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:09:55. #1.15#

title