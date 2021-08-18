Son Dakika! Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

Son dakika! Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesinden sonra ülkeden kaçmak isteyen Afganlar havalimanına akın etmiş, pistten kalkacak olan uçakların iniş takımlarına tutunmuştu. NATO, bu gelişmeler sonrasında Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Taliban'ın ülkede yönetimi ele alması sonrasında ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, sınırlara ve havalimanlarına akın etmişti. Uçakların iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen Afganlardan 7 kişi ise bu sırada hayatını kaybetmişti.

"AFGANİSTAN'DAKİ ÇÖKÜŞÜ ÖNGEREMEDİK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, çöküşün çok ani olduğunu ve öngörülemediğini belirterek, "Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı ve Afganların umutsuzca istediği barışçıl çözümü elde edemedi." demişti.

Stoltenberg, Afganistan'daki durumla ilgili düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun önceliğinin personelinin ve NATO için çalışan Afganların güvenli biçimde tahliyesi ve bunlardan bir kısmının halihazırda ülkeden çıkarılmış olduğunu, NATO'ya ait sivil personelin bu operasyonları düzenlemek için ülkede kaldığını söylemişti.

TAHLİYELER DEVAM EDECEK

"Başta Türkiye'nin olmak üzere NATO üyeleri ABD, İngiltere'nin askeri güçlerine havalimanı operasyonlarının güvenliğini sağlamada oynadıkları önemli rol için teşekkür ediyorum." diyen Stoltenberg, müttefiklerin tahliyeler için ek uçak göndereceklerini bildirdiklerini aktardı.