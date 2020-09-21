Taksim'deki takip: Gözaltına alınan kişi tutuklandı
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Taksim'deki takip: Gözaltına alınan kişi tutuklandı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak bugün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede yeniden gözaltına alınan S.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Taksim'deki takip: Gözaltına alınan kişi tutuklandı
21.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:27
TAKSİM İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak bugün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede yeniden gözaltına alınan S.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından dün gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. S.T. bugün hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen S.T'nin ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T. "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı. 

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli S.T'nin, şikayetçi olmayan genç kadının daha sonra "Koluma ve kalçama dokundu" şeklindeki ifadesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Suçlamayı reddeden şüpheli S.T'nin ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylediği öğrenildi.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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