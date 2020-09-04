Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika! 2019'da İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında karar çıktı. Ayar'ı öldüren 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

04.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:40

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası Halit Ayar'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile hayatını kaybeden genç mühendisin annesi ile babası da katıldı. Duruşmada söz verilen maktul Halit Ayar'ın annesi ve babası şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

"KEŞKE O GÜN BEN ÖLSEYDİM"

Son savunması sorulan sanıklardan Emra Yaşar olay günü kimseden para istemediğini ve bir şey talep etmediğini söyleyerek, "Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Ben çok pişmanım keşke o gün ben ölseydim" dedi. Bir diğer sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" sözlerine yer verdi. Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

BİRİ BIÇAKLADI DİĞERİ TEKMELEDİ

Davada, geçtiğimiz celse mütalaasını veren savcı, Halit Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emra Yaşar için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep ederken, maktül henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında yağma kastıyla öldürmeye katıldığı gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

SAVUNMALARINDA PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Sanıklardan Emra Yaşar, "Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" diyerek kendisini savunmuştu. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" demişti.

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NE OLMUŞTU?

7 Eylül 2019'da İstiklal Caddesi'nde iki kişi tarafından saldırıya uğrayan Halit Ayar, hayatını kaybetmişti. Önce bıçaklanan daha sonra yerde tekmelenen gencin ölümü, tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haber Yorumları (22)
HAYATIN İÇİDEN: asın bu itleri , cümle aleme ibret olsun. . . . .
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BİLGİ: Mahkemeye sonsuz teşekkür ediyorum.
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VTNDAS: iyi olmuş hakkettikleri ceza bu olmalıydı
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