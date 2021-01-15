Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı
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Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı

15.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:38

Çanakkale'de tabancayla kalbine ateş ederek intihar etmek isteyen genç ağır yaralandı. Gencin intihara kalkışmadan önce sosyal medyadan "Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin" sözlerinin yazıldığı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Bugün saat 10.30 sıralarında Gelibolu ilçe merkezinde bulunan Piri Reis Müzesi önünde elindeki tabancayı kalbine dayayan fırıncı ustası Abdullah Kiriş (28), polis ekiplerini harekete geçirdi.

KALBİNE DAYAYIP TETİĞİ ÇEKTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler Kiriş'i ikna etmeye çalıştı. Ayrıca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Abdullah Kiriş'i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonuç vermedi. Kiriş, kalbine dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Tabancayla kalbine ateş eden genç ağır yaralandı

Ağır yaralanan Kiriş, olay yerinde bekleyen ambulans ile Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tabancayla kalbine ateş eden genç ağır yaralandı

SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURMUŞ

Gelibolu ilçesinde tabancayı kalbine dayayıp ateşleyen Abdullan Kiriş'in, sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ortaya çıktı. Kiriş, sosyal medya hesabına, "Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin" mesajını yazdı.

Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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