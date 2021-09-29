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Son dakika haberleri! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

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Son dakika haberleri! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Son dakika haber... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının tartışıldığı, ortak çıkar ve bölgesel meselelerinde ele alındığı aktarıldı.

Selman, görüşmede ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı bir ateşkes içeren Yemen krizini sona erdirme planını vurguladı.

Sullivan ise, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve ABD'nin Suudi Arabistan'ın topraklarını İran destekli füze ve insansız hava araçları saldırıları da dahil olmak üzere tüm tehditlere karşı savunmasını destekleme taahhüdünü teyit etti.

Görüşmeye İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayef bin Abdulaziz, Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Prens Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in katıldı.

Öte yandan Sullivan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya gelmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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