Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi
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Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi

26.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:36

Son dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi. Füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da duyulan şiddetli patlama sesi, şehirde yaşayanları tedirgin etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, patlama sonucu evlerinin sallandığını ileri sürdü.

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Paylaşımların ardından hükümet yetilileri henüz herhangi bir açıklama yapmazken, Al Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Halid Elyahya, ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğunu iddia etti. Riyad havalimanında ise ikinci bir emre kadar uçuşlar askıya alındı.

Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi
Haber Yorumları (19)
SELİM TÜRK: Ortadoğu ve müslümanların hali ne olacak. İslam dünyası hep kan ve şiddet toplumu mu olacak.
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BATTERY: Atma yapma beni de aglatacaksin
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YÜCEL: Tabi tabi. Önce kendin bir guruba füze attır, sonra da daha çok füze savunma sistemleri sat. oh ne güzel hayat.
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