SON DAKİKA: Survivor'da kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemde. 1 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları araştırılıyor. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. Peki, SON DAKİKA: Survivor'da kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemde. 1 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları araştırılıyor. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. Peki, SON DAKİKA: Survivor'da kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR 1 NİSAN KİM ELENDİ? SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonucunda Ünlüler takımından Öykü, Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylaması sonrası iki isim daha eleme adayı olarak potaya girecek.

SMS birincisi olan Poyraz, 'Kendisini çok samimiyetsiz buluyorum.'' diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını eleme adayı olarak söyledi.

Aleyna ise Poyraz'a ''Amacın takımı güçsüzleştirmek mi?'' diyerek karşılık verdi.

Survivor'da İsmail, ''Söylediğim ismin gitmesini hiç istemiyorum. Çağrı abi demek istiyorum, umarım gitmez.'' diyerek Çağrı Atakan'ı eleme adayı olarak gösterdi.

Çağrı ise İsmail'e, ''Bir sıkıntı yok benim açımdan.'' diyerek karşılık verdi.

Son duruma göre eleme potasındaki isimler;

Öykü

Hanzade

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Çağrı

Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.

Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

Survivor 1-2 Nisan SMS oylaması sonucu henüz belli olmadı.

Survivor'da Gönüllüler Takımı SMS oylaması birincisi Poyraz oldu. Poyraz, ''Survivor beni zihinsel olarak zorluyor. SMS birincisi olmak bana neden burada olduğumu hatırlatıyor.'' dedi.

Survivor Ünlüler Takımında bu hafta SMS birincisi İsmail oldu. İsmail, ''Bu uzun bir süreç, uzun bir yol. Tekrar SMS birincisiyim. Beni destekleyen tüm Türk halkına şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.