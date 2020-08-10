Son dakika! Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü
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Son dakika! Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'de yer alan 8 kulübün başkan ve yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile takım harcama limitleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

10.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:20

Süper Lig'de yer alan 8 kulübün başkan ve yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile takım harcama limitleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, vakfın başkan yardımcı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Fatih Saraç katıldı.

Öğleden sonra başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kulüp temsilcileri Riva'dan ayrılırken TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı daha yaptı.

Toplantıda bazı kulüp temsilcilerinin, takım harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapma oranının yükseltilmesi, kulüplerin elde ettiği bonservis ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'i yerine tamamının limite eklenmesi ve Türkiye Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi gibi taleplerde bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika! Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü

Kaynak: AA

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