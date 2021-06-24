Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi
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Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Bölgesel Ligi final maçlarının Burdur etabında, Bodrum Doğuş Spor birinci olarak 2'nci Lig'e yükseldi.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Bölgesel Ligi final maçlarının Burdur etabında, Bodrum Doğuş Spor birinci olarak 2'nci Lig'e yükseldi.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda oynanan ve üç gün süren turnuvanın son maçında Bodrum Doğuş Spor ile Söke Voleybol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçın ilk setini 29-25 Söke Voleybol Kulübü kazandı. Bodrum Doğuş Spor ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-16 kazandı. Söke Voleybol Kulübü dördüncü seti 27-25 kazanınca durum 2-2 oldu. Beşinci seti 15-13 alan Bodrum Doğuş Spor maçı 3-2 kazandı ve Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi. Maç sonunda Bodrum Doğuş Sporlu voleybolcular büyük sevinç yaşadı.

Turnuvanın diğer maçında ise Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizli 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ni 25-15, 25-9 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.

Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi
Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi
Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi
Son dakika: SPOR Bodrum Doğuş Spor, Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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