Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
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Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı

Son dakika: SpaceX ve NASA'nın dün Türkiye saatiyle 22.22'de uzaya fırlattığı Crew Dragon isimli kapsül 19 saatlik yolculuğunun ardından uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Crew Dragon 2 ABD'li astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı.

31.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:50

Uzay yolculuğunda ticari adımların başlangıcı olması nedeniyle büyük önem taşıyan NASA ve SpaceX'in ortaklaşa uzaya yolladığı insanlı uzay mekiği Crew Dragon 19 saatlik yolculuğunun ardından uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

TÜRKİYE SAATİYLE AKŞAMÜSTÜ GERÇEKLEŞTİ

Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'yla ilk teması Türkiye saatiyle 17.16'da gerçekleşti.

Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı

DÜN AKŞAM FIRLATILDI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve California merkezli SpaceX firması tarafından uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapıldı.

İlk insanlı test uzay yolculuğu, NASA ve SpaceX'in sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı

NASA, RUSYA'YA 85 MİLYON DOLAR ÖDEMEKTEN KURTULDU

Başarı ile gerçekleşen tarihi insanlı fırlatılış ve yeniden kullanılır roketle yapılan uzaya yolculuk neticesinde, NASA'nın dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulmasının da yolu açılmış oldu.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

CREW DRAGON'UN İNŞASI İÇİN 6 YIL ÇABA HARCADI

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, Crew Dragon kapsülünü inşa ve test etmek için 6 yıl çaba harcadı.

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX, bugün yapılan başarılı test uçuşu ile uzay endüstrisi için atacağı diğer adımlar için güven tazeledi.

Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı

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