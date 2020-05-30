Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
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Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

Uzay yolculuğu açısından tarihi bir an yaşandı. Elon Musk'un SpaceX şirketinin 2 Amerikalı astronotu uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak olan roketi fırlatıldı.

30.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:42

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

19 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

NASA'nın deneyimli astronotları 49 yaşındaki Robert Behnken ve 53 yaşındaki Douglas Hurley, Dragon kapsülüyle uluslararası uzay istasyonuna seyahatlerinin 19 saat sürmesi bekleniyor.

Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Uçuş planlandığı gibi başarılı olursa 9 yıl aradan sonra ilk kez ABD topraklarından uzaya astronot gönderilmiş olacak.

NASA Temmuz 2011'de uzaya astronot göndermeyi durdurmuştu. Bu tarihten sonra astronotları uzaya Rus Soyuz kapsülleri taşmaya başlamıştı.

Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

SPACEX, MALİYETİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

SpaceX firması, maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Firmanın Falcon 9 roketleri yeniden kullanılabilir olmasıyla da maliyetleri büyük oranda düşürüyor. 2002'de kurulan SpaceX şirketi, 2012'den beri uzaya kargo taşıyor.

Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

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