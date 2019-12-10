Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı
Son dakika: Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Ödülü'nün soykırım destekçisi yazara verilmesine "Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir" sözleriyle tepki göstermişti.
Soykırım destekçisi Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Avusturyalı yazar, on binlerce insanın ölümünden, tecavüzlerden sorumlu Bosna kasapları Miloseviç, Karadziç, Mladiç'in yanında durmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Nobel Ödülü'nün soykırım destekçisi yazara verilmesine ilişkin, '10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesidir'' ifadelerini kullanmıştı.
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