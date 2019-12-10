Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı
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Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Son dakika: Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Ödülü'nün soykırım destekçisi yazara verilmesine "Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir" sözleriyle tepki göstermişti.

10.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:52
Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Soykırım destekçisi Avusturyalı yazar , Nobel Ödülü'nü aldı. Avusturyalı yazar, on binlerce insanın ölümünden, tecavüzlerden sorumlu Bosna kasapları Miloseviç, Karadziç, Mladiç'in yanında durmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Nobel Ödülü'nün soykırım destekçisi yazara verilmesine ilişkin, '10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesidir'' ifadelerini kullanmıştı.

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: Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı
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