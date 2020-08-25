Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
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Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada bebeği ile uygunsuz görüntü ve mesajlarını paylaşan "Elif Sarı" Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yakalanan şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

25.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:18

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yapmıştı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

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Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Şu antepten bir tane adam çıkmazmı ya
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