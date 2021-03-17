Son Dakika | Soma Kaymakamı Akkaya, koronavirüs hasta sayısındaki artış nedeniyle ziyaretlere ara verilmesini istedi
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Son Dakika | Soma Kaymakamı Akkaya, koronavirüs hasta sayısındaki artış nedeniyle ziyaretlere ara verilmesini istedi

17.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:45
Son Dakika | Soma Kaymakamı Akkaya, koronavirüs hasta sayısındaki artış nedeniyle ziyaretlere ara verilmesini istedi

Son dakika haberler... Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların ev ve iş ziyaretlerine ara vermesini istedi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların ev ve iş ziyaretlerine ara vermesini istedi.

Kaymakam Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Balıkesir illerindeki vaka artışının Soma ilçesine yansıdığını kaydetti.

Soma'da yaşayan vatandaşların çevre il, ilçelerle akrabalık ve iş bağlantılarının bulunduğuna dikkati çeken Akkaya, "Kontrollü normalleşme halkımızın ve özellikle esnafımızın uzun süredir beklediği bir adımdı. Fakat vaka sayılarımızı kontrol edemezsek kısıtlamalar ile yeniden karşı karşıya kalacağız. Esnafımızın tedbirler doğrultusunda hareket etmesi, halkımızın da bir süre akraba ve iş ziyaretlerine ara vermesi hastalığın yayılmasını önlemekte en büyük yardımcımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Akkaya, filyasyonun önemine vurgu yaparak, temaslı kişilere ilişkin sağlık ekiplerine eksiksiz bilgi verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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