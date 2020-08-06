Son Dakika | SİVAS KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | SİVAS KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti

Son dakika güncel haberi: KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybettiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

06.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:52

KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaygın görüldüğü illerde bu yıl şu ana kadar 1120 vakaya rastlandığını, mart ayından bu yana 61 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Prof.Dr. Çetin, "Alınan tedbirler ile özellikle son 1 aydır ülkemiz genelinde KKKA vakalarında ciddi bir düşüş görüyoruz" dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Bu yıl mart ayından itibaren vaka sayısı ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Prof. Dr. Çetin, önümüzdeki yıl yine aynı aylarda kenenin Türkiye gündemini meşgul edeceğini söyledi.

'VAKALARDA DÜŞÜŞ VAR'

Bu yıl KKKA hastalığının 7 ilde tedirginlik yarattığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Çetin, "KKKA bölgede 7 ilde yoğun olarak görüldü. Bu iller Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan. Geçen yıllara göre yaklaşık 2 ay erken görüldü. Normalde biz mayıs sonlarında görmemiz gereken KKKA vakalarını mart ayında görmeye başladık. Çok hızlı bir seyirle nisan sonuna kadar Sivas'ta 150'ye yakın vaka oluşmuştu. Bu süreç içerisinde özellikle ülkemizde koronavirüs ile yapılan mücadeleden kaynaklanan yoğunluk nedeniyle artış oldu. Ancak duruma göre alınan tedbirler ile özellikle son 1 aydır ülkemizin genelinde KKKA vakalarında ciddi bir düşüş görüyoruz" dedi.

'VAKA 1120, ÖLÜM 61'

2020 yılı içerisindeki vaka sayısı ve ölüm oranı hakkında bilgi veren Prof. Dr. İlhan Çetin, "Şu an itibariyle Sivas'ta 191 vakamız oldu. Sivas'ta 12 hastamızı maalesef kaybettik. Ama diğerleri şifa ile taburcu edildi. SCÜ Tıp Fakültesi hastanemiz bu konuda gerçekten KKKA'yı çok iyi bir şekilde tedavi eden bir hastanedir. Ölüm oranları da hastanemizde düşük. Şu anda servislerimizde sadece 6 hastamız tedavi görüyor. Hastalarımızın durumları ağır değil ve tedavileri sürüyor. Yapılan haberler ile birlikte gerekli tedbirler alındı. Şu anda da vaka sayısı ülkemiz genelinde 1120'lerde kaldı ve ölüm vakamız da 61'de kaldı. Bu aylarda vakalar azaldı ve ekim aylarında da çok nadir görülmektedir. Şu anda KKKA'nın aktif zamanını geçirmiş olduk. En sıkıntılı zamanlar bitti. Ancak önümüzdeki yıl da bahar aylarında yeniden geleceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle risk grubu dediğimiz insanların bu noktalarda tedbirleri elden bırakmamaları gerekir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Son Dakika | SİVAS KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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