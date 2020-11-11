Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna sonucu teslim oldu
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Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna sonucu teslim oldu

11.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:07
Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna sonucu teslim oldu

Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist teslim oldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist teslim oldu.

PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların teslim olmaları yönünde Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile gerçekleştirilen ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 10 Kasımda 1'i gri kategoride yer alan iki 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Kara Hudut Kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler hakkındaki işlemlerin Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:06:45. #1.14#
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