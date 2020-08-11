Son dakika! ŞIRNAK Silopi'de 335 personelle koronavirüs denetimi Gelen son dakika haberlerine göre Silopi'de 335 personelle koronavirüs denetimiŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla 335 personelin katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Silopi'de 335 personelle koronavirüs denetimi ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla 335 personelin katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde bugün eş zamanlı başlatılan 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs tedbirleri denetimi Silopi Kaymakam Can Kazım Kuruca başkanlığında 335 personelin katımıyla düzenlendi. Beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılıç ile birlikte koronavirüs denetimi yapan Kaymakam Kuruca, personellere tüm iş yerlerinde inceleme yapılması için talimatta bulundu. Kaymakam Kuruca, denetimler sırasında maskeli gördüğü yaşlı kişiye "Allah'a şükür ne güzel takmışsın maskeni, helal olsun sana. Allah'a emanet ol" dedi. Kaynak: DHA