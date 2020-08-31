Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Kütahya'da kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan genç kadın, aralarında borç meselesi yüzünden husumet olan komşusu tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Şahsın olay yerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da, kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin (32), borç para aldığı Bülent K. (41) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

4 EL ATEŞ ETTİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bülent K., komşusu olan Sibel Şirin'e borç para verdi. Bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Şirin, parayı geri ödemedi. Bunun üzerine ikili arasında husumet oluştu. Bülent K., Şirin'i evinin önünde beklemeye başladı. İş çıkışı birlikte oturduğu S.K. ile eve gelen Sibel Şirin'e tabancayla 4 el ateş etti. Bülent K., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kepçe operatörü Bülent K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden birinde, Sibel Şirin'in ev arkadaşıyla yürümesi ile olayın ardından Bülent K.'nin koşarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: DHA