Son dakika... SERKA'nın Ardahan'ı tanıtmak için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü Bir son dakika haberine göre Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) Ardahan'ı tanıtmak amacıyla hazırlanan ve kentin tarihi ve turistik değerlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) Ardahan'ı tanıtmak amacıyla hazırlanan ve kentin tarihi ve turistik değerlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Videoda kentin önemli değerleri olan tarihi mekanlar başta olmak üzere, Çıldır Gölü, arıcılık, Damal Bebeği, atlı kızak ve hayvancılığa ilişkin çeşitli dönemlerde çekilen görüntü ve bilgiler yer aldı.

SERKA'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balıkçılık yapılması ve hayvanların kentin yeşil örtüsünde otlaklara yayılması dikkati çekti.

SERKA Ardahan Temsilcisi Nurullah Karaca, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen hazırlanan videonun sosyal medyada çok beğeni topladığını söyledi.

Video ile kentin tanıtmak istediklerini dile getiren Karaca, "Yaklaşık 2 dakikalık videoda Ardahan'ı anlatmaya çalıştık. Sadece görsel olarak hazırlanan tanıtım videosu çok beğeni aldı. Çünkü önemli bir emek verildi. Gerek yazın gerekse de kışın Ardahan anlatılıyor. Birçok değerimiz bu videoda farklı açılardan gösteriliyor. Bunların bilinmesini istiyoruz. Bu açıdan çalışmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca Ardahan Kalesi ile Şeytan Kalesi'nin de havadan görüntüsüne yer verildi.

Kaynak: AA