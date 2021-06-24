Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
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Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor

Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KONYA Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlatarak, aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.

KONYA Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlatarak, aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık görev süresini değerlendirdi. Rektör Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışmasının devam ettiğini belirtti. Aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Aksoy, şunları söyledi:

"Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, üniversitemizin Aşı Geliştirme ve Uygulamaları Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş hocanın ekibinin yürüttüğü, 'Sars Cov-2' virüsü izole ederek inaktif aşı çalışmasında Faz-1 tamamlandı. Faz-2 çalışmalarını ise üniversite hastanesinde çalışmalarına devam edecekler. Ayrıca Nadir Koçak hocamız da Türkiye'de ilk ve tek çalışması da mRNA aşı. Belki bugün Biontech aşısının bire bir aynısı, hatta bunun bir tık üstü. Biontech aşısı eksi 80 dereceye kadar korunabiliyor biliyorsunuz. Ancak bizim arkadaşlarımızın yaptığı aşı çalışmasında oda sıcaklığında korunabilen mutasyonlara karşı etkili, mRNA Türkiye'de çalışılan ilk ve tek aşı."MUTASYONLARA KARŞI ALTYAPI ÇALIŞILIYORAşı çalışmalarının TÜBİTAK ile birlikte yürütüldüğünü belirten Aksoy, "Aşı çalışmalarındaki gecikme, bu bizim kontrolümüzden çıktı. TÜBİTAK ile iş birliği halindeler. TÜBİTAK'ın gözetiminde yürütülüyor. Tahminim yeni mutasyonlara yönelik çalışmalar yeni mutasyonlara karşı altyapı çalışması yapıyorlar. Çalışmalar biraz daha geniş kapsamlı yürütüldüğü için her türlü varyasyona hazır halde bir çalışma yürütülsün isteniyor anladığım kadarıyla" dedi.  Faz-2 çalışmasına geçilen aşıdaki gecikmenin bürokratik engeller olduğunu ifade eden Aksoy, "Faz çalışmaları için bir yer tahsis edilmiş; ancak bu yerde de ruhsat yoktu. Bizim gecikmemizin asıl nedeni bürokratik engellerle birlikte çeşitli üniversitelere araştırmacılarımızı göndermemizden kaynaklanıyor. İlk klinik uygulamaları için bu tür faz çalışmaları için tüm altyapıyı hazırlayalım, ruhsatlarını alalım ve bütün araştırmacılarımız son aşamaya kadar sıfırdan bütün aşamalarını üniversite bünyesinde tamamlasın istiyoruz. Bu çalışmaları da biz teşvik ediyoruz ve tüm birimlerimiz akredite olsun istiyoruz" dedi. 

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Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor
Son dakika! Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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