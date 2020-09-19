Son Dakika | Şehitkamil'de teknolojiyle temassız hes kodu kontrolü dönemi
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Son Dakika | Şehitkamil'de teknolojiyle temassız hes kodu kontrolü dönemi

Son dakika haberi: Pandemi dönemindeki uygulamalara bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımız, QR Koduna sahip değilse geliştirdiğimiz yazılım sayesinde belediyemiz girişinde yer alan KİOSK aracılığıyla görevlilerle temas olmaksızın QR kodlarını alabilecekler.

Son Dakika | Şehitkamil'de teknolojiyle temassız hes kodu kontrolü dönemi
19.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:13

Pandemi dönemindeki uygulamalara bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımız, QR Koduna sahip değilse geliştirdiğimiz yazılım sayesinde belediyemiz girişinde yer alan KİOSK aracılığıyla görevlilerle temas olmaksızın QR kodlarını alabilecekler. Yine temas olmaksızın QR okuyucuya kodlarını okutarak riskli grupta olup olmadıklarını görevlilere beyan etmiş olacaklar" dedi.

Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları önceden tespit eden ve bu yönde çalışma gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, kurumlara ve daha birçok yere girişlerde zorunlu olan HES Kodu uygulaması ile ilgili vatandaşın sağlığını güvende tutacak önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Kapı önünde yoğunluğun oluşmaması ve sağlık açısından güvenli bir ortamda vatandaşın hizmet almasını sağlayacak uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önleyici tedbir çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı.

"En ivedi şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz"

Vatandaşın sağlığını korumak ve işini kolaylaştırma amacında olduklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi döneminde yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarımız kapsamında yeni bir uygulama başlattık. Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlara ve kişilere, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmaya yarayan bir koddur. Vatandaşlarımızın, HES kodu kullanarak belediyemize girişlerde herhangi bir risk ve yoğunluk oluşmaması için Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bir yazılım geliştirdi. Bu konuda 3 farklı yöntemle vatandaşımızı hiç bekletmeden en ivedi şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız, QR koduna sahip değilse geliştirdiğimiz yazılım sayesinde belediyemiz girişinde yer alan KİOSK aracılığıyla görevlilerle temas olmaksızın QR kodlarını alabilecekler. Yine temas olmaksızın QR okuyucuya kodlarını okutarak riskli grupta olup olmadıklarını görevlilere beyan etmiş olacaklar. Vatandaşlarımızdan ricam, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Pandemi dolayısıyla daha önceden geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde belediyede yapılan işlemlerin neredeyse tamamı bugün online olarak yapılabiliyor. Günümüzün teknolojik yenilik ve olanaklarını vatandaşımızın sağlığını korumak, işini kolaylaştırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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