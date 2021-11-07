Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

İyi Parti heyetinin Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit yakını Tahir Kümran, Akşener'e seslenmiş ve kendisi hakkındaki şikayeti nedeniyle sıkıntısını dile getirmişti. Bu sırada devreye giren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasında istenmeyen bir diyalog yaşandı. Türkkan, şehit yakınına yönelik ağır küfür etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olayın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Çok sayıda kullanıcı, Lütfü Türkkan için "İstifa" etiketi altında paylaşımlarda bulundu. İYİ Parti heyetini de Lütfü Türkkan'ı görevden almaya davet ettiler.

AKŞENER'İN İSTEĞİYLE GÖREVİ BIRAKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Partili Türkkan, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı. İYİ Parti milletvekilleri, yarın Meclis'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimin ardından yeni grup başkanvekilini belirleyecek.

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