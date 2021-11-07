Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Son dakika: Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği anlar kameralara yansıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti.

İyi Parti heyetinin Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit yakını Tahir Kümran, Akşener'e seslenmiş ve kendisi hakkındaki şikayeti nedeniyle sıkıntısını dile getirmişti. Bu sırada devreye giren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasında istenmeyen bir diyalog yaşandı. Türkkan, şehit yakınına yönelik ağır küfür etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olayın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Çok sayıda kullanıcı, Lütfü Türkkan için "İstifa" etiketi altında paylaşımlarda bulundu. İYİ Parti heyetini de Lütfü Türkkan'ı görevden almaya davet ettiler.

AKŞENER'İN İSTEĞİYLE GÖREVİ BIRAKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Partili Türkkan, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı. İYİ Parti milletvekilleri, yarın Meclis'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimin ardından yeni grup başkanvekilini belirleyecek.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler

İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler

 Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken detay! Küfür ettiği şehit yakını dışında herkesten özür diledi

Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken detay! Küfür ettiği şehit yakını dışında herkesten özür diledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title