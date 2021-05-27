Son Dakika | Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Son Dakika | Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika | Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Yalova'da yapılan denetimde 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Yalova'da düzenlenen törenlerin ardından memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

Yalova'da yapılan denetimde 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Yalova'da düzenlenen törenlerin ardından memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

Olay, gece saat 02.25 sıralarında Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolunda kısıtlamalar kapsamında kurulan kontrol noktasında denetleme yapan polis ekipleri, hızla gelen bir aracı durdurmak istedi. Z.İ yönetimindeki araç, 'dur' ihtarına uymayarak kendisini durdurmak isteyen 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emanetoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çarptıktan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Şehit polis memuru gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi, Yalova Valiliği ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Emanetoğlu, burada kılınan cenazesi namazı sonrası gözyaşlarıyla birlikte toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Polis Mustafa Emanetoğlu'nun cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı

Muhterem İnce, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Emanetoğlu'nun eşi Ayşe Merih Emanetoğlu'nun da polis olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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