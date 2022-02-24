Son dakika! Şehit kızına doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Raşit Atçı'nın kızına, eğitim gördüğü okulda doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen doğum günü sürprizi Doğukent ilçesindeki Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Şehit Raşit Atçi'nin kızı Rabia Begüm Atçı için hazırlanan doğum günü pastası sınıfa getirilip kesildi.

Doğum günü kutlamasına Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin eşi Ebru Atçı yaptığı açıklamada, "Kızımın mutlu olması için bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımız başta olmak üzere katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Raşit Atçı, 22 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KAHRAMANMARAŞ