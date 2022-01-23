Son dakika... Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak - Haberler
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Son dakika... Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak

Son dakika... Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 21'nci yılında mezarı başında düzenlenecek olan anma töreni ile anılacak.

HENDEK, SAKARYA (İHA) - Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 21'nci yılında mezarı başında düzenlenecek olan anma töreni ile anılacak.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, Hendek Kaymakamlığı öncülüğünde organize edilen program kapsamında İl-İlçe Protokolünün katılımıyla 24 Ocak Pazartesi günü saat 11.30'da Hendek'te mezarı başında dualarla anılacak.

Ayrıca her yıl olduğu gibi Diyarbakır'dan gelecek sporcular ve heyet Okkan'ın mezarına Diyarbakır'dan getirecekleri topraklardan serpip, karanfil bırakacak. Mezarlıktaki törenin ardından İl-İlçe protokolünün de katılımıyla Tepecik'te bulunan Şehidin adının verildiği A.Gaffar Okkan Camiinde tüm aziz şehitler adına Mevlid-i Şerif okunacak. Ardından AŞ evinde yemek ikramı olacak. - SAKARYA

Son dakika... Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak

Son dakika... Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Hendek, Şehit, Yerel, Haber

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