Son dakika! Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
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Son dakika! Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Son dakika! Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SEDAT Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı.

SEDAT Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik  İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan  Abdullah S., tutuklandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs'ta  İstanbul ve Çanakkale'de  eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda suç örgütü içinde kilit rol oynadığı öne sürülen firari şüpheli Abdullah S., Çanakkale'de saklandığı lüks villada gözaltına alındı. Şüpheliler Ulaş B. ve Ümit  G. de saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen  Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile  bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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