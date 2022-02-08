Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Son dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC'de uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Olayla ilgili gelen ilk bilgilere göre Halil Falyalı ve şoförü hayatını kaybetti. İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile kaçtı.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.

Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradıHalil Falyalı

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Olay yerinden ilk görüntü;

Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti. Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberler le de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Halil Falyalı, Sedat Peker, Kıbrıs, Güncel, Haber

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