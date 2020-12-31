SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi
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SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi

31.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:26
SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi

SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevkedildi.

 SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevkedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding'e yönelik ortak yürütülen 'kara para aklama' ve 'hayali ticaret' soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve üzerine çok sayı da hayali şirket kurulan bekçinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.


SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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