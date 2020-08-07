Son Dakika: "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Danimarkalı aktör Mikkelsen'a verilecek Son dakika haberine göre Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verilecek.

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verilecek.

Festivalin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ödülün, bu yıl sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı Mikkelsen'a verileceği kaydedildi.

Ünlü yönetmen Nicolas Winding Refn'in 3 filmden oluşan suç-gerilim serisi Pusher'ın ilk iki filminde canlandırdığı Tony karakteri ile ün kazanan 54 yaşındaki başarılı aktör, ikinci Pusher filminde gösterdiği performans ile En İyi Erkek Oyuncu Bodil Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Robert Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Zulu Ödülü'ne layık görüldü.

Mikkelsen, 1999 yılında, yönetmen koltuğunda Refn'in oturduğu Bleeder adlı filmde, 2004 yılında ise Jerry Bruckheimer'ın King Arthur filminde yer aldı.

2006 yılında gösterime giren bir James Bond filmi olan Casino Royale filminde uluslararası terör örgütlerine muhasebecilik yapan Le Chiffre rolünü canlandıran Mikkelsen, 2012 yılında yer aldığı Danimarka yapımı Jagten (The Hunt) adlı filmde canlandırdığı Lucas karakteri ile Cannes Film Festivali'nde en iyi aktör ödülünü kazandı.

Oscar adayı A Royal Affairs'de başrolde yer alan Mikkelsen, 2013 yılında Hannibal adlı televizyon dizisinde, Dr. Hannibal Lecter karakterine hayat verdi.

2016'da Marvel'ın Doktor Strange adlı filminde başrolde yer alan Mikkelsen, 2016'da 69. Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

Festival Kovid-19 nedeniyle bu yıl online düzenlenecek

Bu arada, SFF'den dün yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle festivalin online olarak yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, festivalin, Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle insanların bir araya geleceği açık alanda gerçekleştirilmemesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Film gösterimlerinin SFF'nin resmi internet sitesi üzerinden olacağı ifade edilen açıklamada, yönetmenlerle planlanan sohbetlerin de internet ortamında yapılacağı kaydedildi.

Türk yönetmen Fatih Özcan'ın yönettiği "Mavzer" filminin ana kategoride yarışacağı festivalin jüri başkanlığını Oscar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Hazanavicius üstlendi.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA