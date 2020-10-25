Son dakika: Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 27 J 1290 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 58. kilometresinde karşı yönden gelen Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Ahmet Çur olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mehmet Kaya ve Tugay Vurgun ise 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Vurgun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı