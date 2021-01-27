Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada
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Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada

27.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:57
Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü mahallesinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Elif Bereket yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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