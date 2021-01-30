Son Dakika | Samsun'da yakınlarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 yaralı
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Son Dakika | Samsun'da yakınlarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 yaralı

30.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:16
Son Dakika | Samsun'da yakınlarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülbahar Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çelik ailesinin Samsun'da bir yakınlarını birliğine teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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