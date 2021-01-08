Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)

08.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:54
Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber: GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİSamsun'da koronavirüsten hayatını kaybeden Op.Dr. Necati Emirhan için görev yaptığı özel hastanede tören düzenlendi.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Samsun'da koronavirüsten hayatını kaybeden Op.Dr. Necati Emirhan için görev yaptığı özel hastanede tören düzenlendi. Törene Bafra ilçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Hastane Başhekimi Hasan Şekercioğlu, "Değerli kardeşimiz Doktor Necati Emirhan'ı Covid nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Çok değerli hizmetleri olan bir arkadaşımız. Acımız sonsuz. Son derece üzgünüz. Tıp dünyasının başı sağ olsun. Değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle durumları yaşamıyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başhekim Şekercioğlu'nun ardından konuşan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, "Bu salgınla mücadelede kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımızın başı sağ olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Allahım rahmeti ile muamele etsin. Gerçekten kutsal bir görev ifa ettiler. Sağlık sundular. Tekrar Allah rahmet etsin diyorum. Başınız sağ olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan törende Emirhan'ın mesai arkadaşları duygusal anlar yaşarken bazı sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Op.Dr. Necati Emirhan'ın cenazesi, bugün Samsun'un Çarşamba ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.


Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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