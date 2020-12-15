Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim

Trabzon'da emekli vatandaş, korona nedeniyle hayatını kaybedeceği endişesiyle kendi mezarını kazdı. Tüm çocuklarının uzakta olduğunu söyleyen vatandaş, "Salgında ölebilirim, ölümüm kimseye zahmet olmasın diye mezarımı kazdım" ifadelerinde bulundu.

Köprübaşı ilçesi Küçük Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan emekli Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi. Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkanlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı.

İZOLE BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor. Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

"ÖLÜMÜM VATANDAŞA ZAHMET OLMASIN"

Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, "Birkaç yıl önce eşimi kaybettim. Yaz mevsiminde buraya fındığa geliyorum. Salgın döneminde geri dönmeyip burada kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır da buradayım. Koronavirüsten dolayı burada 2 mezar hazırladım. Benden başka bunu yapacak kimsem de yok. Çoluk çocuk hep farklı yerlerde. Ölümler çoğaldığı için herkes korkuyor. Ben de 'koronavirüse yakalanıp ölümüm kış mevsimine rast gelir, vatandaşa zorluk, zahmet olmasın' diye mezar kazdım. Mezarlığım güzel bir mezarlık. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' istiyorum. Salgın var, herkes söylenen tedbirlere uymalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ