Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananlardan 114 kişi taburcu edildi, 6 yaralı hastanede; 3 kişi aranıyor. Fabrikayla ilgili konuşan Sakarya Valisi, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

EKİPLER ARAZİ TARAMASI YAPIYOR

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

SAKARYA VALİSİ: DENETİM EKSİKLİĞİ YOK

Fabrikadaki patlamada ihmal olup olmadığı üzerine tartışmalara yanıt veren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" dedi.

FABRİKANIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Sakarya'daki hava fişek fabrikasının iç ve çevresinde oluşan hasarın boyutu gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Havai fişek fabrikasının içi ve çevresinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.