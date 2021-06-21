Son dakika: Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı
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Son dakika: Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı

Son dakika: Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozetiyle girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Emrah Ş. (39) hakkında imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozetiyle girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Emrah Ş. (39) hakkında imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Emrah Ş.'nin birçok suçtan kaydı olduğu, cezaevinden izinli olarak çıktığı ve vasilik işlemlerini halletmek için adliyeye geldiğini söylediği öğrenildi. 

Olay Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şüpheli Emrah Ş. X-RAY kontrolünden üzerini aratmadan geçmek isterken özel güvenlik görevlilerine 'Polisim' diyerek kendini tanıttı. Emrah Ş. kimliğini ibraz etmesini isteyen güvenlik görevlisine polis rozetini ve kimliğini gösterdi. Emrah Ş.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi tutanak tutarak durumu adliye polisine bildirdi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Emrah Ş.'nin sahte polis kimlik kartı ve rozeti ile engelli kart tipi olan ücretsiz taşıma kartı tespit edildi. Polis şüphelinin üzerinde çıkan kartlara gerekli incelemeleri yapabilmek için el koydu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Şüpheli Emrah Ş.'nin emniyetteki ifadesinde "Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla İstanbul Anadolu Adalet Sarayına geldim. Adliyeye C Blok Zemin kat giriş kapısından giriş yapacağım sırada cüzdanım içerisinde bulunan kendime ait Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını gösterirken kapıda görevli özel güvenlik görevlisi cüzdanım içinde bulunan Polis rozeti ve Polis kimlik kartımı da gördü. Özel güvenlik görevlisi bana 'Bu sahte' dedi. Ben de sahte olduğunu doğruladım ve renkli fotokopi olduğunu söyledim. Bunu söylemem üzerine kimliğimin doğruluğunu teyit etmek amacıyla giriş kapısına polis memuru çağırdılar. Akabinde beni özel güvenlik görevlileri İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Polis Merkezine getirdiler" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBESTEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcı karşısına çıkarılan şüpheli Emrah Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüpheli Emrah Ş. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

- İstanbul
Son dakika: Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı
Son dakika: Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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