Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
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Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında

22.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:57
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında

Son dakika gelişmesine göre TRABZON'da, 'Boncuk' isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında geniş yer buldu.

TRABZON'da, 'Boncuk' isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, DHA'nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.

Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak'ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk'ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6'ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü. 

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDUBoncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, DHA'nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.

ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, 'Köpek sahibini günlerdir Türk hastanesinin önünde bekliyor' başlığı ile haberi okurlarına aktardı. New York Daily News de haberi, 'Köpek günlerdir hastanenin önünde sahibi için bekliyor" başlığı ile duyurdu. ABD merkezli haber ajansı Associated Pres de haberi servis eden medya kuruluşları arasında yer aldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian ise haberi "Sabırlı köpek sahibini günlerce hastanenin dışında bekledi" başlığını attı.


Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında
Son dakika! Sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurullah CABRİ

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