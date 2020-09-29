Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları

29.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:01

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyasında, iki yeni kamu spotu daha hazırlandı. Daha önceki kamu spotlarında yer alan oyuncular tekrardan kamera karşısına geçti. Tedbirlerin önemi dikkat çekilen filmlerde, temizlik, maske vurgusu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyasında, iki yeni kamu spotu daha hazırlandı. Salgının başında bakanlığın kamu spotlarında rol alan 'Mucize Doktor' dizisinden Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinden Timuçin Esen, yeni spotlar için tekrar kamera karşısına geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni filmler, vatandaşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandı.

TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE VURGUSU

Kovid-19'dan korunmak için temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılan filmlerde; 'Mucize Doktor' dizisinde 'doktor Ali Vefa' karakterini canlandıran Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı. Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Pandeminin bir kişiden başladığının ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceğinin altı çizildi. Bireylerin kendisini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları

TEDBİRLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.İki spotta da temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekilerek, 'Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' sloganı kullanıldı. Bakanlığın yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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