Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin koronavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüse rağmen kalabalık manzaraların oluştuğu AK Parti kongrelerine yönelik eleştirilerle ilgili soruya "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Buradan ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı" yanıtını verdi.

Türkiye pandemi ile mücadelede kritik eşiği aşmaya çalışırken, Ankara'dan tepkilere yol açan görüntüler gelmişti. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, koronavirüs tedbirlerine rağmen büyük bir katılımlarla gerçekleştirilmiş, kongreden gelen kalabalık görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

"GÜNDEMDE TUTMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Bu görüntülerin yankıları henüz bitmemişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Koca, bu konuşmaların kimseye faydası olmadığını kaydederek, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Buradan ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı." ifadesinde bulundu.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK"

Yeni tedbir kararlarının açıklamasının ardından teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı da merak konusu olmuştu. Bu konudaki kafa karışıklığını gideren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" dedi.

"MUTASYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Oran yüzde 50 ila 95 arası değişiyor. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması."